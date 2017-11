World Business Forum, Wall Street Italia media partner ufficiale

Il 7 e l’8 novembre 2017, il World Business Forum, l’evento internazionale incentrato sulle tematiche più rilevanti del mondo del business, organizzato da WOBI (World of Business Ideas) farà tappa a Milano presso il MiCo – Milano Congressi.

Wall Street Italia, il magazine dedicato a tutte le principali tematiche legate al mondo degli investimenti e del business edito da Brown Editore (Gruppo Triboo), sarà partner ufficiale della manifestazione che quest’anno sarà dedicata al tema “Humanification – Mettiamo le persone al centro. Oggi e sempre”.

Durante le due importanti giornate della tappa milanese della kermesse, si susseguiranno gli interventi di CEO, senior manager, imprenditori e pensatori di fama internazionale che analizzeranno aspetti chiave del business di oggi e di domani in relazione al ruolo che riveste il capitale umano nella nostra società.

“Le persone sono il cuore e il motore delle aziende”, conferma Massimiliano Volpe, Direttore Responsabile di Wall Street Italia Magazine “e da sempre la nostra testata approfondisce le tematiche che sono più vicine alla vita delle persone. Per questo motivo, abbiamo deciso di essere media partner all’edizione 2017 del World Business Forum.

Oltre a seguire il ricco programma di appuntamenti in agenda, la Redazione di Wall Street Italia sarà presente all’evento con un proprio stand e, per la prima volta, come sottolinea Volpe, “con una moderna area video volta ad arricchire il consueto approfondimento editoriale del nostro sito Wallstreetitalia.com con interviste e focus offerti attraverso nuovi format, altamente fruibili e di forte impatto per i nostri lettori”.