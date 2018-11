WOBI, Rigillo (Enel): sostenibilità senza innovazione non può esistere

In occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano, Wall Street Italia ha intervistato Angelo Rigillo, Head of innovation governance, intelligence and partnerships di Enel, che ha parlato dell’economia circolare, un esempio di come innovazione e sostenibilità devono giocoforza lavorare insieme.

“La sostenibilità senza innovazione non può essere portata avanti“, ha spiegato il manager aggiungendo che “il piano di innovation e innovability” non fa da corollario bensì “va a inserirsi su tutto il piano strategico” del gruppo.