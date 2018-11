WOBI, Nierling (Porsche Consulting): “Ok la tecnologia, ma bisogna far leva sulle persone”

Wall Street Italia ha intervistato Josef Nierling, Amministratore Delegato Porsche Consulting, in occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano. Secondo il consulente “forse la prossima applicazione dell’intelligenza artificiale potrebbe riguardare gli ambiti applicativi dei top manager”. Il focus, però, è anche sulla cosiddetta intelligenza emotiva: “Quando vogliamo implementare un cambiamento o una strategia dobbiamo fare leva sulle persone. La tecnologia ci aiuterà a migliorare le analisi, ma la sfida più forte è far leva sulle capacità dell’uomo per aiutare le aziende nella transizione”.

Anche quest’anno Wall Street Italia è media partner del World Business Forum organizzato e curato da WOBI.