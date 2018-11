WOBI, Mazzeo: “Essere nostro partner permette di arrivare a un altro target di clienti”

Wall Street Italia ha intervistato Ana Mazzeo, Business Development Director Europe di WOBI, in occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano. Una due giorni milanese davvero significativa: “Abbiamo dovuto aumentare perfino i posti a sedere”, spiega Mazzeo, che poi si concentra sull’opportunità di essere partner del Wobi: “Permette di poter arrivare a diversi target di clienti che in altri contesti non si potrebbero raggiungere”.

