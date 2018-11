WOBI, Mastrovincenzo: la sfida è coniugare modelli di business diversi tra loro

In occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano Wall Street Italia ha intervistato Riccardo Mastrovincenzo, Marketing & Direct Sales Executive Europcar Mobility Group Italia, azienda focalizzata in business quali car sharing e piattaforme di modalità. “La frammentazioni di bisogni si traduce in una frammentazione dell’offerta”, ha detto.

“La sfida è quella di riuscire a mettere insieme modelli di business diversi tra loro”, ha aggiunto Mastrovincenzo, citando il laboratorio di ricerca e sviluppo di Parigi di Europcar Mobility Group, che “è un incubatore di idee” che diventano prototipi e poi prodotti e realtà sui mercati. “La sfida è proporli in maniera organica per il cliente”.

Non è solo una questione di tecnologia, infatti, secondo il manager, ma anche di organizzazione e di come le persone riescono a passare da un tipo di lavoro a un altro, anche molto diverso da prima.

