WOBI, Manzullo presenta i temi e gli eventi in agenda nel 2019

Wall Street Italia ha intervistato Francesco Manzullo, Marketing Director di Wobi in occasione dell’edizione 2018 dell’evento svoltosi il 30 e il 31 ottobre a Milano. Manzullo ha spiegato che il tema del World Business Forum nel 2019 sarà “superminds“, perché “oltre alle tecnologie esponenziali, sono davvero le persone che possono creare il vantaggio competitivo per le aziende”.

Il WOBI lancerà inoltre un nuovo evento in marzo, il WOBI On Digital Transformation, “pensato per i leader di tutte le aziende di tutti i settori” per aiutarli a prepararsi alle sfide della trasformazione digitale. In giugno l’appuntamento è invece per il World Marketing & Sales Forum: due giorni focalizzati sui temi marketing e vendite.

