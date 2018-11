WOBI, Cozzolino (Lavazza): “innovazione è anche un modo per reinventare il passato”

In occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano, Wall Street Italia ha intervistato Maurizio Cozzolino, Italy Country Manager di Lavazza. Exponential, il tema dell’edizione di quest’anno della due giorni, “significa per noi una crescita assolutamente non paragonabile al mercato di riferimento”, ha dichiarato il manager, che ha poi discusso del periodo di grande trasformazione che attraversa il gruppo italiano.

Le prossime sfide di Lavazza sono duplici: in primis “consolidare il percorso che abbiamo iniziato”, dal momento che “digerire un raddoppio della propria taglia di business e un allargamento del perimetro dei paesi su cui si opera” non è facile.

In secondo luogo, spingere sul piede dell’acceleratore dell’innovazione che non vuole dire per forza battere terreni inesplorati. Una “novità talvolta costituisce un modo per reinventare il passato”, ha osservato Cozzolino, citando il caso del prodotto Qualità Rossa che è stato sdoganato negli uffici e ambienti di lavoro.

