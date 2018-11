Wall Street Italia ha intervistato Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter e fondatore della Fondazione Pupi, in occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano. L’obiettivo della Fondazione – ha spiegato l’ex terzino dell’Inter e della nazionale argentina – è quello di continuare a crescere per risolvere le tante problematiche in Argentina e non solo, perché i bambini abbiano un futuro migliore. Riuscirci “sarebbe un gol molto più importante”.

Wall Street Italia è media partner del World Business Forum di WOBI anche nel 2018.