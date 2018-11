WOBI, Goleman: ecco cosa contraddistingue i migliori leader

Wall Street Italia ha intervistato Daniel Goleman, psicologo e autorità mondiale in materia di intelligenza emotiva, in occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano. Ci sono molte definizioni di intelligenza emotiva, ma in breve è la capacità di gestire se stessi e le emozioni.

I buon leader e i team migliori, ha spiegato Goleman, sono quelli con elevate capacità emotive e sociali, tra cui resilienza sotto stress, empatia, padronanza di sé, influenza e lavoro di squadra”. Questo contraddistingue i migliori performer di questo secolo.

