WOBI, Ferri di Indra presenta il nuovo brand Minsait

In occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano, Wall Street Italia ha intervistato Giuliano Ferri, Direttore Digital Practices di Indra. La logica del gruppo, ha spiegato il manger, è quella di avviare un consolidamento che passa attraverso le acquisizioni, ma anche le collaborazioni con startup innovative, sempre nell’ottica di differenziarsi dalle rivali in aree specifiche.

Oltre alla visibilità che può dare la due giorni del WOBI, Indra ha sfruttato l’occasione per presentare il nuovo brand Minsait, che come ha raccontato Ferri “si caratterizza per l’offerta nel mercato IT” piuttosto che nel mercato tradizionale, che in Spagna è gestito dalla multinazionale Indra. “Non c’era migliore occasione per promuovere il brand che non un evento come questo”.

Wall Street Italia è stato anche quest’anno media partner del World Business Forum organizzato e curato da WOBI.