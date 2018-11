In occasione del World Business Forum 2018 svoltosi il 30 e 31 ottobre a Milano Wall Street Italia ha intervistato Natale Castagna, presidente di Novatex, che ha spiegato come l’obiettivo della società è essere “i primi a produrre il nostro prodotto con un materiale che diventi biodegradabile e si possa utilizzare per l’industria dell’agricoltura”.