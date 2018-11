WOBI 2018, HOLE IN ONE, Forti: “siamo nati exponential”

Wall Street Italia ha intervistato Maria Teresa Forti, amministratore unico dell’agenzia pubblicitaria HOLE IN ONE, in occasione dell’edizione 2018 del WOBI, svoltosi il 30 e il 31 ottobre a Milano.

Forti ha spiegato che HOLE IN ONE è una piccola e media realtà, ma “molto evoluta”, che non fa parte di alcun network e che ha dimostrato di essere in grado di declinare evoluzione tecnologica e creatività. “Siamo nati exponential”, ha dichiarato la manager, facendo riferimento al tema dell’edizione di quest’anno del Forum.

Il settore pubblicitario ha risentito maggiormente del progresso esponenziale nel settore dei media: “il mondo della comunicazione è cambiato completamente“, osserva Forti. E in un’agenzia medio piccola “come la nostra, siamo sempre stati molto curiosi e sempre molto attenti ai cambiamenti e ho sempre creduto molto nello staff”.