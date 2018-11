WOBI 2018, Falleni (Capgemini): “investimenti importanti in intelligenza artificiale”

Wall Street Italia ha intervistato Andrea Falleni, amministratore delegato di Capgemini Italia, in occasione dell’edizione 2018 del WOBI, svoltosi il 30 e il 31 ottobre a Milano. Il manager ha definito l’appuntamento un “pensatoio” dove far confluire tante idee e cercare di capire come sfruttarle al meglio per l’economia e il futuro dell’Italia.

Falleni ha inoltre parlato degli investimenti importanti effettuati dal gruppo nel settore dell’innovazione digitale e in particolare dell’intelligenza artificiale che offrono un grande potenziale di acceleratore di crescita per le aziende partner.