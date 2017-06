Winton lancia strategia multiasset absolute return

Winton, gestore d’investimento sistematico inglese fondato da David Harding nel 1997, lancia il Winton Diversified Fund (Ucits). E’ il primo fondo regolamentato Ucits all’interno del consolidato programma d’investimento diversificato di Winton, che ha ottenuto dalla data di lancio (ottobre 1997) a inizio giugno 2017 una performance media annuale pari al 12,5%. Il fondo avrà liquidità settimanale ed è stato lanciato in risposta a un’ampia domanda degli investitori di tutta Europa. Sarà possibile investire nel Winton Diversified Fund in sterline, euro, dollaro americano e franco svizzero e la richiesta di distribuzione verrà presentata in tutti i paesi europei incluso il Regno Unito (Germania, Francia, Svizzera, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia).

“Siamo lieti di rendere il nostro programma diversificato direttamente accessibile agli investitori istituzionali europei – afferma David Harding, fondatore e ceo di Winton. La Ucits è un quadro normativo europeo consolidato e robusto e crediamo che il fondo Winton Diversified Fund (Ucits) potrà offrire una valida opzione a lungo termine per coloro che gestiscono gli asset dei risparmiatori europei”.