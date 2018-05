Widiba va due volte in rete

Bis di ingressi per Widiba, che rafforza la rete a Torino. La squadra dell’area manager Paolo Campagnucci (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) si arricchisce di due professionisti di alto profilo: Riccardo Bollini e Carla Triacca.

Bollini, 63 anni, nato a Torino e iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 1991, vanta una ricca esperienza nel settore presso importanti realtà come Sella Consult (oggi Banca Patrimoni) e Banca Fineco, che lascia per entrare in Widiba.

Triacca, 55 anni, torinese, ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore, 8 anni presso Sella Consult (oggi Banca Patrimoni) e per 13 anni in Banca Fineco.

Insieme a due professionisti junior, sono 4 i consulenti che rafforzano la squadra di Campagnucci da inizio anno.