Widiba ha un nuovo area manager per la Calabria

La rete di Widiba, guidata dal direttore commerciale Massimo Giacomelli, ha un nuovo area manager in Calabria. Si tratta di Fernando Valletta (nella foto), con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza finanziaria durante i quali ha ricoperto sempre incarichi manageriali. Già area manager di successo di Widiba per la Campania, Valletta gestirà anche la squadra calabrese coordinando 20 i personal advisor presenti nella regione, per un totale di 72 consulenti finanziari sui due territori. Coadiuvato dal district manager Calabria Vito Perri, Fernando Valletta avrà un ambizioso piano di sviluppo locale per rafforzare la presenza della rete sulle province.

“Nei 18 anni di lavoro insieme – ha commentato Massimo Giacomelli – Fernando ha sempre dimostrato la massima professionalità e fedeltà all’azienda. Visti gli ottimi risultati finora ottenuti, sono sicuro rappresenti una risorsa preziosa per il raggiungimento di ulteriori importanti traguardi in Calabria”. “Da uomo del sud – ha aggiunto Valletta – sono onorato di raccogliere la sfida calabrese e avendo già conosciuto le professionalità operative sul territorio, sono certo di raggiungere alti obiettivi con una squadra di livello”.

Nelle prossime settimane Valletta avvierà una serie di incontri di selezione per nuovi consulenti finanziari e bancari target.