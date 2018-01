Widiba: con MiFid 2 “consulente diventa coach del proprio cliente”

Dal Palazzo delle Stelline di Milano in occasione del PFExpo 2018, “alla scoperta del nuovo mondo della consulenza”, Wall Street Italia intervista Massimo Giacomelli, responsabile rete di Widiba, che ha parlato di come si sta evolvendo il rapporto tra consulente finanziario e il cliente e come l’advisor deve adeguarsi al suo nuovo ruolo.

Da venditore che era il consulente finanziario è diventato prima il gestore di asset e di una relazione, poi con l’introduzione della direttiva MiFid 2 deve imparare a “diventare un coach, un mentore del proprio cliente”, spiega sempre Giacomelli. “Ti devo fare una consulenza per preservare il tuo patrimonio o aiutarti a costruirlo”. Da una logica di prezzo si passa quindi a una di contenimento del rischio.