Web tax slitta al 2019: fumata nera all’Ecofin: rabbia delle associazioni

Fumata nera ieri alla riunione dei ministri Ue della Finanza per trovare un accordo sulla web tax. La proposta di Francia e Germania di circoscrivere l’azione a imprese come Google e Facebook (cioè con fatturato globale superiore ai 750 milioni di euro) cade nel vuoto.

Nel dettaglio la proposta raggiunta tra la cancelliera Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron prevedeva un’aliquota al 3% per l’imposta sul fatturato della pubblicità on line delle grandi società tech. Una proposta che aveva trovato anche il beneplacito del ministro dell’economia Giovanni Tria.

Supportiamo la proposta franco-tedesca di introdurre in Europa una tassa per i giganti del web in base al fatturato realizzato. Siamo convinti della necessità di trovare una soluzione internazionale sulla tassazione digitale. Sappiamo che la discussione internazionale richiede tempo, per questo ringraziamo Francia e Germania per la loro proposta congiunta sulla quale si stanno facendo progressi.