Wall Street verso un 2019 da paura: “perdite fino al 20%”

Il rally di Wall Street della viglia non modifica le preoccupazioni degli analisti sul 2019 del mercato azionario americano. Tra gli esperti c’é chi azzarda previsioni, come Todd Horwitz, strategist presso Bubba Trading, secondo cui il Nyse rischia di perdere il prossimo anno fino al 20% del suo valore.

“Penso che il prossimo anno sarà un anno molto difficile per i mercati con possibili cali fino al 20%”, ha detto Horwitz, in un’intervista alla CNBC, aggiungendo che “stiamo entrando in tempi molto difficili a causa di un’economia che appare indebolita”.