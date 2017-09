Wall Street entra nella “zona morta”, dove conviene investire

Nella seconda metà di settembre, Wall Street potrebbe fare marcia indietro rispetto ai record recenti. Almeno questo è quello che dice la storia, entrando nella cosiddetta “zona morta”.

Lo ricorda alla CNBC, Ryan Detrick, senior market strategist at LPL Financial, secondo cui, dal 1980, lo S&P 500 ha mostrato in questo periodo una performance inferiore alla media nel 70% dei casi. Complessivamente, l’analista stima ritorni negativi pari a -1,3%.

A ben guardare ci sarebbe più di un motivo per far intravedere una chiusura debole del mese. A partire dalla politica restrittiva della Fed, ma anche dalle tensioni geopolitiche in Corea del Nord. Allo stesso tempo, fino a questo momento, questi due fattori non hanno lasciato il segno.

Se le previsioni di una seconda metà di settembre debole dovesse realizzarsi, dove conviene investire?