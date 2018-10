Vuoi una strategia in regalo? [WEBINAR GRATIS]

Analisi lungo periodo S&P500

Nell’immagine sottostante ti mostro come il Battleplan Ventennale sull’S&P500 è perfettamente aderente con i prezzi. Dovremmo trovarci ora nella fase di discesa sull’ultimo ciclo Biennale (indicatore in basso) del Decennale in corso.

Lo si capisce in quanto la velocità del ciclo è molto bassa sotto l’asse dello zero.

L’immagine è molto esplicativa, in quanto quando i prezzi toccano tutte e 3 le bande invertono la loro tendenza, com’è avvenuto nei cicli blu che ti ho evidenziato e come è successo sul massimo precedente.

Medio periodo FTSEMIB

Nel medio periodo sul nostro ciclo Mensile siamo agli sgoccioli, in quanto tutto si stà conformando per l’inversione, compresi i volumi.

