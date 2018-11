Vuoi sapere qual’è il sogno di ogni trader?

Il sogno di ogni TRADER

Sai qual’è il sogno di ogni trader in borsa?

E’ avere una certezza sui mercati, ovviamente questo non è possibile ma voglio farti vedere uno strumento che si avvicina ad una certezza in una maniera incredibile, osserva bene l’immagine, in corrispondenza dei cerchi blu i prezzi rimbalzano sempre.

Le Bande settate ciclicamente su 3 cicli diversi non sbagliano mai. Quando i prezzi le sfondano o le bande si incrociano tra loro, inevitabilmente i prezzi rimbalzano.

La buona notizia è che Lunedì sera ti spiegherò come funzionano e la strategia operativa annessa attraverso un Webinar GRATUITO, non puoi mancare.

CLICCA SUL LINK PER REGISTRARTI GRATIS (i posti sono limitati).

http://bit.ly/2JvL8EW2

Analisi lungo periodo Eurostoxx

Nell’immagine sottostante puoi osservare il Battleplan del ciclo Biennale.

Attualmente dovremmo trovarci sulla fase finale del ciclo Biennale, mancherebbe l’ultima discesa del ciclo Intermestrale.

Tale ciclo Presenta la velocità vicina all’asse dello zero ma come ho spiegato più volte il ciclo essendo centrato incorpora una previsione e quindi può essere erratico.

Osservando il ciclo Annuale vediamo che la velocità è abbondantemente sotto l’asse dello zero, indicando che siamo ancora nella fase ribassista.

Medio periodo FTSEMIB

Sul medio periodo il futures sull’FTSEMIB dovrebbe essersi formato il massimo del ciclo Mensile, se così fosse la partenza del prossimo T+1 non dovrebbe portare i prezzi sopra al massimo del Mensile precedente.

Su tale massimo farò sicuramente uno short.

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, né raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.