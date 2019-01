Voto su intesa Brexit: May data per sconfitta, sarà il caos

I pronostici parlano di una sconfitta matematicamente certa per la premier Theresa May martedì prossimo quando i parlamentari britannici saranno chiamati a votare l’accordo siglato con la Ue sulla Brexit.

Una sconfitta certa che lasci la prospettiva di una caduta del governo, un’uscita disordinata dal blocco o addirittura dell’intero processo sulla Brexit. La May pare ancora fiducioso di ottenere maggiori assicurazioni da parte dell’UE sull’accordo ma finora i segnali da parte dell’Ue di offrire a Londra la copertura legale che stava cercando, in particolare sul cosiddetto accordo ″backstop ” per il confine irlandese, sono stati pressoché nulli. Se l’accordo dovesse passare dal vaglio parlamentare allora Gran Bretagna e UE si troverebbero sulla buona strada per entrare in un periodo di transizione dal 29 marzo prossimo anche se i negoziati continuerebbero nel tentativo di risolvere una futura relazione.

L’accordo sostenuto dalla May per passare ha bisogno del sostegno di 320 legislatori, oltre la metà dei 639 deputati che votano a Westminster. Ma i numeri non sembrano essere a favore della May che si trova a dover far fronte ai voti opposti dal principale partito laburista dell’opposizione, insieme a quelli del Partito nazionale scozzese e del DUP (Partito unionista democratico) dell’Irlanda del Nord. A questi si aggiungono le fronde sia pro che anti-UE del suo stesso partito conservatore.

Anche una piccola sconfitta con circa 30 o 40 voti in meno potrebbe indurre la May a tornare a Bruxelles per fare un ultimo tentativo di modificare il progetto di accordo di ritiro ma sarebbe comunque il caos a Londra. Intanto i mercati restano a guardare con la sterlina che si prepara ad affrontare una forte volatilità la prossima settimana. Secondo un’analista di JP Morgan Asset Management, come riporta la Cnbc, la sterlina britannica potrebbe rimbalzare fino al 4 per cento rispetto a tutte le altre principali valute. Potrebbe perdere anche più del 2% rispetto al dollaro USA se l’accordo viene respinto invece secondo Nomura.