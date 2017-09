Vontobel AM e TwentyFour AM spingono sull’investimento con gli Abs

​I tassi d’interesse bassi hanno determinato una scarsezza delle fonti di reddito. Oggi, gli investitori nel reddito fisso devono accettare più rischi per ottenere reddito, gestendo al contempo il rischio di perdita del capitale. Gli Asset-backed securities (Abs) forniscono agli investitori un rendimento interessante e, grazie alla loro capacità di ridefinire la cedola, offrono un elemento di protezione del capitale in caso di aumento dei tassi. Forte del track record di TwentyFour Asset Management, leader nel settore degli Abs, il nuovo Vontobel Fund – TwentyFour Monument European ABS può aggiungere diversità a un portafoglio a reddito fisso e fornire un rendimento addizionale.

In generale, gli Abs offrono agli investitori in cerca di reddito rendimenti più elevati rispetto agli investimenti tradizionali a reddito fisso di rating equivalente. Inoltre, trattandosi perlopiù di titoli a tasso variabile, gli Abs tendono a evidenziare una buona tenuta all’aumento dei tassi. Dal 2007 gli Abs europei hanno generato un rendimento annualizzato lordo superiore al 5%[1] in euro, con una volatilità bassa.

Come dice Ben Hayward, pioniere negli investimenti Abs: “Gli Abs europei sono caratterizzati da fondamentali solidi, elevati standard di sottoscrizione e spread interessanti. Essendo strutturati secondo vari gradi di rischio, quando le tranche junior subiscono perdite prima di quelle senior, gli Abs offrono una protezione integrata”.

Il nuovo fondo Abs di Vontobel è gestito da Ben Hayward e il suo team di otto esperti, uno dei maggiori pool di talenti nel settore degli Abs. Il suo obiettivo è un interessante livello di reddito con forte enfasi sulla conservazione del capitale. Il nuovo fondo, inoltre, è anche molto liquido dato che parti importanti del mercato rappresentano collaterale idoneo per i meccanismi di finanziamento delle banche centrali. Negli ultimi tre anni la strategia ha fornito risultati robusti, con un rendimento annualizzato lordo del 7,3% in euro, una volatilità del 2,5% e un rendimento lordo del 2,4%.