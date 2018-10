Volvo: auto a guida autonoma per rivaleggiare con aerei low cost

L'idea è nata in seno al dipartimento di Volvo "Corporate Strategy" osservando le potenzialità della. I viaggi in aereo, specie con le compagnie low cost, comportano spesso difficoltà e ritardi imprevisti, mentre l'auto così come l'ha pensata Volvo sopperirebbe alla necessità di arrivare con largo anticipo in aeroporto, ai controlli di sicurezza, alle file d'attesa e alla scomodità di viaggiare stretti. Ridurrebbe anche il numero di imprevisti possibili. Il vice presidente della strategia aziendaleha spiegato che con la 360c, vettura al 100% elettrica e senza volante perché viaggia in modalità completamente autonoma, Volvo sostiene di disporre di una specie di 4 in 1: un ufficio con le ruote, un luogo dove potersi riposare e divertirsi, e una "camera in movimento in cui dormire". Sfruttando queste potenzialità al meglio Levenstam spera che Volvo possanel business lucrativo dei viaggi low cost in aereo. [caption id="" align="alignnone" width="640"]L'AD di Volvo Hakan Samuelsson durante la presentazione della concept car Volvo 360c a Goteborg, in Svezia, a settembre 2018 (BJORN LARSSON ROSVALL/AFP/Getty Images)[/caption]