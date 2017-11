Volkswagen alla conquista di FCA: ecco chi sostituirà Marchionne

La Germania avanza le sue mire sull’Italia prima con Lufthansa per Alitalia e ora anche con la Volkswagen interessata a FCA. Come scrive l’Avvenire, tecnicamente Fiat italiana non lo è più dalla fusione con Chrysler ma è italiana la forza lavoro visto che si sono 67mila dipendenti e 4 stabilimenti sul territorio che producono più di 1 milione di auto su 4,7 totali del Gruppo.

La conquista della Fiat da parte della casa automobilistica di Wolfsburg, balzata agli onori della cronaca con lo scandalo dieselgate che comunque non ne è stata affondata, potrebbe essere conclusa entro il 2019. Perché questa data? In primis perché a fine 2018 ci sarò il tanto atteso azzeramento del debito di Fiat-Chrysler che renderà il gruppo guidato da Sergio Marchionne più appetibile. Nel 2019 poi la Volkkswagen dovrebbe risanare i suoi conti dopo le multe del dieselgate.

Terza considerazione da fare, non meno importante, è che nel 2019 non ci sarà più Marchionne alla guida dell’Fca dopo 15 anni di leadership. L’addio di Marchionne è atteso nella primavera del 2019 nel corso dell’ assemblea degli azionisti che approverà il bilancio del 2018 ma andrà via da Fca ma rimarrà in Ferrari.

Se la Fiat andrà sotto l’ala della Volkswagen rimarrà un pò di italianità per quanto riguarda le poltrone: al posto di Marchionne potrebbe arrivare Luca De Meo, manager attualmente presidente di Seat (uno dei marchi targati VW), che ha lavorato per anni in Abarth, Lancia, Alfa Romeo ed ex amministratore delegato proprio di Fiat, ed è l’uomo artefice del lancio della nuova 500. L’ex pupillo di Marchionne quando divorziò improvvisamente dal Lingotto nel gennaio 2009 fece perdere a Fiat il 4% in Borsa e ora nel 2017 ha fatto lievitare le vendite Seat del 13% arrivando così a far segnare al marchio il primo bilancio in attivo della sua storia.