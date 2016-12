Volatilità e mercato opzioni mandano segnale di alert

L’indice della volatilità – conosciuto anche come indice della paura – è sceso ai minimi pluriennali. Il record è stato raggiunto in contemporanea con una corsa impressionante dei listini azionari, in particolare in Usa dove gli indici principali della Borsa sono sui massimi di sempre.

Se oltre al trend dell’indice del Vix si prende sotto esame il grafico dell’indice SVXY, un fondo comune che riproduce l’andamento opposto alla volatilità, si scopre che la forbice tra i due si sta allargando sempre di più da quando è stato eletto Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

Gli analisti tecnici fanno sapere che tale fenomeno dovrebbe allarmare gli investitori nell’azionario. Questo perché l’allargamento della forbice vuol dire che i trader nel mercato delle opzioni stanno comprando in massa le opzioni put dell’SVXY.

Mentre da un lato abbiamo i mercati finanziari sempre più compiacenti e drogati dalle manovre di politica monetaria straordinarie in Europa e Giappone e dalle aspettative di un boom economico in Usa, alimentato dal bazooka fiscale e rilancio degli investimenti di Trump, i trader hanno trovato un angolo del mercato dove è possibile assicurasi una protezione contro l’inevitabile calo delle Borse dai massimi di sempre.