Voci M5S: premier Conte capo politico al posto di Di Maio

Altro che Di Battista: a rubare il posto a Luigi Di Maio sarà l’attuale premier Giuseppe Conte. Un retroscena che svela oggi La Stampa secondo cui l’avvocato pugliese sarebbe riuscito a scalare le gerarchie dei Cinque Stelle a tal punto da diventare oggi il candidato premier e leader idelae al posto del vicepremier Luigi Di Maio.

Il limite dei due mandati, imposto dalle regole del M5S, provocherà una serie di cadute di teste tra quella del capo politico, Luigi Di Maio. Per questo o suo legittimo successore potrebbe essere Conte. Un retroscena che si fonda sugli ultimi sondaggi come quello di Emg secondo cui Giuseppe Conte piace al 46% degli intervistati contro il 43%di Di Maio.

Ma ormai non si può più considerare come un estraneo. Si è totalmente integrato nel Movimento e in quello che il Movimento rappresenta culturalmente”.