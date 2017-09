Vitalizio: oggi 608 parlamentari festeggiano con l’assegno

Da oggi, 15 settembre, 608 parlamentari incasseranno il vitalizio, una rendita da mille euro al mese dopo soli quattro anni, sei mesi e un giorno dall’avvio della legislatura. Un diritto per i diretti interessati, un privilegio per gli italiani.

Sul vitalizio nei mesi scorsi i Cinque Stelle hanno aperto una lunga battaglia per cambiarlo ma alla fine, scontri e polemiche non servono servite a nulla e tutto è rimasto com’era.

Si chiama ancora vitalizio ma nel 2012 è stato di fatto abolito in favore di un assegno pensionistico calcolato col metodo contributivo, legato a quanto l’onorevole ha versato durante gli anni del mandato. Il vitalizio veniva calcolato col metodo retributivo ed era molto più consistente: dopo solo cinque anni di legislatura si potevano incassare ben 3.108 euro lordi al mese una volta compiuti i 65 anni.

Ora tutto rimane così com’è solo la platea dei beneficiari cambia e viene ampliata con 209 deputati del Partito democratico, una quarantina dei 54 eletti di quella che fu Scelta Civica fino a 153 eletti con il Movimento 5 stelle (compresi quelli che poi sono usciti dal M5s).

Da qui le accuse ai grillini di far tanto rumore per nulla e poi prendersi anch’essi il vitalizio ma i pentastellati alzano le barricate e affermano che chiederanno alla presidenza di Camera e Senato di intervenire sul regolamento.

Chiederemo di dirottare i nostri contributi alle casse di appartenenza di ogni singolo parlamentare o all’Inps per chi non aveva aperta una posizione previdenziale prima di entrare in Parlamento.

E mentre 608 parlamentari incassano l’assegno, a puntare il dito è il presidente dell’Inps Tito Boeri che in un’intervista al Corriere della Sera afferma: