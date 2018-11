Vieni a vedere l’operatività di un analista tecnico

Vieni a vedere la mia operatività [ WEBINAR GRATIS ]

Se sei nel mondo del trading e della borsa da un po’ di tempo e non riesci a raggiungere i risultati sperati non disperare, non sei l’unico ed è una fase in cui siamo passati tutti, non conosco nessun trader(profittevole) che non abbia passato un periodo nel quale non sapeva dove sbattere la testa.

A tal proposito voglio invitarti al webinar GRATIS che terrò Lunedì 12/11/2018 alle 20.00 in cui verrai a vedere dietro le quinte la mia strategia operativa, non solo, ti spiegherò anche a livello concettuale il perchè è una strategia vincente ed il perché lo sarà sempre.

Analisi lungo periodo S&P500

Nell’immagine seguente mostro come si stà sviluppando il Battleplan Ventennale sull’S&P500, in particolare vediamo che dovremmo essere sull’ultimo ciclo Annuale fusion, in quanto l’indicatore di ciclo in basso ha la velocità molto sotto l’asse dello zero.

In questa immagine vediamo le bande di migliorino, le quali quando vengono toccate dai prezzi generano un rimbalzo, l’ultimo tocco della banda inferiore ha generato un rimbalzo che dovrebbe arrivare sui livelli della linea arancione mostrata nell’immagine precedente.

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, né raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.