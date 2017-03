Via ai controlli su capitali e redditi all’estero

Tutti i contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale dal 2010 senza dichiarare al fisco capitalo o redditi all’estero, d’ora in avanti rischiano grosso. Verranno usati i dati bancari ottenibili grazie allo scambio di informazioni reso possibile con gli accordi bilaterali e multilaterali sulla fine del segreto bancario stretti con diversi paesi tra cui Svizzera e Stati Uniti.

La nuova stretta sui redditi e sui capitali non dichiarati all’estero è la diretta conseguenza del provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, informa una nota stabilisce che le attività di controllo verranno effettuate sulla base di apposite liste selettive, in cui confluiranno come priorità le situazioni più anomale di trasferimento della residenza.

L’identikit dei soggetti presunti evasori verrà stilato dall’Agenzia delle Entrate utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (direttive Dac1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard) che saranno progressivamente disponibili.

I criteri che verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate si basano in sostanza sulla presenza di più elementi che fanno ipotizzare l’effettiva permanenza dei cittadini in Italia o meno. Un caso tipico può essere rappresentato da un soggetto che ha trasferito la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata per il quale risultano la mancata partecipazione alla voluntary disclosure, l’esistenza di movimenti di capitali da e per l’estero e altri elementi che lascino supporre l’effettiva permanenza in Italia.