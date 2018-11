Verhofstadt: o l’Ue cambia o muore di populismo

Un avvertimento, un’esortazione o un allarme. Si può considerare come si preferisce quanto dichiarato da Guy Verhofstadt, negoziatore per la Brexit ed ex primo ministro del Belgio nel corso del Natixis Investment managers summit di Parigi:

“Se non sapremo riformare presto il sistema di governo dell’Unione – ha detto l’esponente del Parlamento europeo – in 5 o 6 anni mi aspetto un’avanzata dei populismi e dei nazionalismi che diventeranno molto più forti di quanto già non siano. Con l’avvertimento che nessuna organizzazione è eterna, tanto meno l’Unione europea“.

Il passo più importante sarebbe, secondo Verhofstadt, il superamento della regola dell’unanimità per le decisioni più importanti che, alla fine, blocca qualsiasi decisione.