Verbali Fed: il prossimo rialzo dei tassi nell’incertezza più assoluta

NEW YORK (WSI) – Incertezza è la sensazione che emerge dai verbali della riunione del 25-26 luglio scorsi della Banca centrale Usa che allora lasciò i tassi all’1-1,25% ma indicò l’intenzione di alzarli una terza volta entro la fine del 2017.

I membri del braccio di politica monetaria della Federal Reserve appaiono divisi sulla tempistica del prossimo rialzo dei tassi e sull’andamento dell’inflazione. Alcuni partecipanti hanno invitato alla pazienza esprimendo una certa “preoccupazione per il recente declino dell’inflazione” e hanno sottolineato come la Fed “potrebbe permettersi di essere paziente in circostanze attuali”. I membri più agguerriti invece sono “preoccupati per i rischi derivanti da un mercato del lavoro che aveva già raggiunto il pieno impiego ed è stato proiettato a rafforzarsi ulteriormente”.

Per altri membri c’è il rischio che – a fronte di un mercato del lavoro in forte crescita e di prezzi dell’azionario vicini ai record – l’inflazione balzi improvvisamente sopra il target di crescita annua del 2%.

Il presidente della Federal Reserve di San Francisco, John Williams, ha dichiarato oggi che i tassi d’interesse a breve sono attualmente la metà del loro livello normale, ed il costo del denaro dovrà essere aumentato nei prossimi anni.