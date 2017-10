Venezuela in default?

Sette bond del Venezuela ad oggi non hanno pagato le cedole previste: 590 milioni di dollari.

Le casse dello Stato del Venezuela sono in profondo rosso.

Rating Ficth di fine agosto indica “CC”, Moody’s indica “CC” e S&P indica “CCC-“, outlook negativo: default probabile.

Circola anche un’indiscrezione che circa oltre trenta tonnellate di lingotti d’oro del Venezuela, per un valore di 1,7 miliardi di dollari, dati a garanzia di Deutsche Bank per un prestito di 1,2 miliardi di dollari con scadenza ottobre 2017. Non avendo pagato già sette cedole, è probabile che il Venezuela non restituirà il denaro alla banca tedesca, perdendo l’oro dato a garanzia, a meno della differenza rispetto al prestito stimata intorno ai 500 milioni di dollari.

La situazione del Venezuela è drammatica, la popolazione è alla fame da anni, la delinquenza è su livelli stellari, l’inflazione tocca numeri da capogiro. Ed anche le società petrolifere, unico sostegno per le casse del Venezuela sono in difficoltà per i bassi livelli del prezzo del petrolio.

Il default sembra l’unica strada percorribile, oltre 140 miliardi di dollari sono i debiti del Venezuela verso l’estero.

L’oro nelle casse del Venezuela in un anno si è quasi dimezzato.

Gli unici vincitori sono le banche che speculano sulla crisi del Venezuela, prestando denaro a prezzi elevati ricevendo garanzie d’oro.

