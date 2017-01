Veneto indipendente: avanza ipotesi referendum sull’autonomia

Il Veneto va avanti a passi spediti verso il referendum sull’autonomia. Oggi i presidenti della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia e Roberto Ciambetti, hanno firmato a Palazzo Balbi un’intesa per allestire nel modo più efficiente le strutture che interverranno nello svolgimento del referendum per l’autonomia del Veneto, già approvato ma ancora da calendarizzare.

Zaia ha inoltre annunciato che giovedì incontrerà il ministro dell’Interno Marco Minniti.

“Gli chiederò l’election day, magari in occasione del referendum sui temi del lavoro, per poter risparmiare quei 14 milioni di costi”, ha detto il governatore leghista, aggiungendo che “Se così non sarà, faremo da soli, e l’intesa firmata oggi ne è prova”.