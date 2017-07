Veneto Banca, risparmiatore chiede a Intesa 1,7 milioni di risarcimento

Ammonta a 1,7 milioni di euro il risarcimento richiesto da un risparmiatore veneto di Fonte, nel trevigiano, a Intesa San Paolo per un’operazione cosiddetta baciata con cui Veneto Banca aveva aperto due diversi prestiti, uno da 900 mila euro e uno da 300 mila, un mutuo, con contestuale sottoscrizione di azioni negli anni 2013 e 2014, in occasione degli aumenti di capitale.

Lo riporta il Mattino in edicola oggi, secondo cui il risparmiatore era in possesso di azioni per un controvalore di 1,7 milioni. Secondo l’avvocato del socio, Vincenzo Cusumano:

“L’articolo 58 del Testo unico bancario prevede che i creditori della banca cedente possano avanzare le proprie pretese nei confronti del cessionario, cioè di Intesa. Il governo con il decreto ha tentato di derogare a questa norma, bloccando qualunque pretesa nei confronti di Intesa. Ma il decreto rende surreale la posizione degli azionisti che hanno acquistato azioni a seguito di finanziamenti: queste persone rischiano di rispondere del proprio fido o mutuo nei confronti di Intesa e non poter eccepire l’illiceità dell’operazione alla stessa. Dividere un rapporto che nasce unitario (finanziamento finalizzato all’acquisto di azioni), comporterebbe una gravissima lesione dei diritti di difesa garantiti dalla Costituzione”.

Cusumano conclude: