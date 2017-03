Veneto Banca e Pop Vicenza, torna spauracchio bail in

Tutte le opzioni sono sul tavolo per Veneto Banca e la Popolare di Vicenza, anche il bail-in. È bastato questo avvertimento per generare turbolenze nel mercato dei bond subordinati delle due banche. Il regime dei bail-in, introdotto in Europa a inizio 2016, prevede che a partecipare al salvataggio di un istituto di credito in crisi siano gli azionisti, gli obbligazionisti subordinati e i correntisti con più di 100 mila euro depositati in banca.

Secondo le ultime indiscrezioni stampa, Veneto Banca e la Popolare di Vicenza rischiano di dover ricorrere al bail-in, un’ipotesi che potrebbe essere riaperta vista la scarsa adesione, finora al 35%, dei vecchi azionisti alla proposta di transazione.

Oggi il ministro italiano del Tesoro Pier Carlo Padoan e l’AD di Pop Vicenza Fabrizio Viola si vedranno al ministero dell’Economia per decidere il da farsi. Bisognerà trovare una soluzione entro il 22 marzo, la data ultima fissata per poter accettare l’offerta delle due banche.

Il governo ha varato un decreto salva banche da 20 miliardi che oltre ad venire in soccorso a Mps, è stato strutturato nella consapevolezza che anche i due gruppi non quotati del Veneto in crisi patrimoniale avrebbero potuto avere bisogno di denaro fresco.

Alla luce degli ultimi sviluppi, gli analisti hanno iniziato a suggerire di stare alla larga dai bond delle due banche, anche perché non è detto che l’Unione Europea garantisca il ricorso alla ricapitalizzazione precauzionale. Questo per due motivi su tutti: la presenza di tanti crediti deteriorati in portafoglio e il fatto che i due istituti non possano essere considerati banche sistemiche.

Ecco allora che JP Morgan consiglia molto candidamente di sbarazzarsi delle obbligazioni senior in portafoglio. Il consiglio per i risparmiatori italiani è quello di non correre rischi dal momento che il ricorso al piano di aumento di capitale preventivo non è affatto scontato.

Axel Finsterbush, strategist di JP Morgan, ha dichiarato a Bloomberg che sebbene ormai si pensi che tutti gli istituti possano affidarsi alla ricapitalizzazione precauzionale, “questa opzione è una eccezione” in realtà. Nel caso in cui salti il piano di rafforzamento patrimoniale anche gli aiuti pubblici promessi a Veneto Banca e Popolare di Vicenza verrebbero messi in discussione. Un rischio che non sarebbe incorporato nei bond senior.

Inoltre nelle obbligazioni subordinate non viene incorporato l’altro grande pericolo: se si scarta l’ipotesi del bailout, ovvero il salvataggio con i soldi dello Stato, e quindi dei contribuenti, non rimane altra strada se non quella del bail-in.

Allo stesso tempo arrivano invece buone notizie per una categoria speciale di azionisti delle due banche venete. L’Antitrust europeo si è infatti mostrato aperto all’ipotesi di offrire una compensazione agli azionisti e risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, nel caso in cui si fossero ritrovati titolari di azioni partendo da vendite irregolari (mis-selling) di titoli.

“Da tempo ci assicuriamo che gli utenti siano compensati in caso di mis-selling – ha affermato la Commissaria europea alla concorrenza, Margarethe Vestager – quando pensano di depositare risparmi e poi di fatto diventano proprietari (di una banca), che comporta rischi molto più alti a causa del bail in”.

“In questi casi di mis-selling abbiamo trovato modi di far avere compensazioni, direttamente o indirettamente”, ha ricordato la Vestager. “E peso che sia una cosa molto giusta per costruire fiducia”.