Vacanza pre estiva: a caccia dei primi raggi di sole

A cura di Guido Bernardi

Per chi voglia essere certo di un clima estivo, ci sono tre resort sulle coste della Calabria: il Costa degli Dei, a breve distanza dal faro di Capo Vaticano, in una piccola insenatura con mare e spiaggia paragonabili a quelle caraibiche. È una piccola oasi immersa nel verde, con un’offerta gastronomica particolarmente apprezzata e un ottimo miniclub che riempie le giornate. Splendida spiaggia privata, collegata da un servizio di navetta gratuito. Da giugno, quote a partire da 699 euro a persona (volo + 7 notti) in pensione completa. Voli da Milano Malpensa, Bergamo, Verona e Torino (www.alpitour.it).

Il Villaggio Bravo Calalandrusa, situato a Guardavalle Marina, in un contesto ricco di vegetazione e a tratti ancora selvaggio, direttamente sulle coste del Mar Ionio, è incorniciato da 4 ettari di macchia mediter- ranea. Una vacanza all’insegna del relax, del divertimento e della buona cucina. Da giugno, quote a partire da 650 euro a persona (volo + 7 notti) in pensione completa con bevande. Voli da Malpensa, Bergamo, Torino e Verona (www.villaggibravo.it ).

Sempre in Calabria, Porto Ada Village, immerso nella vegetazione mediterranea. Il villaggio sorge nel suggestivo tratto di costa tra Tropea e Lamezia Terme, dove il verde della pineta che lo separa dalla spiaggia color avorio e l’azzurro del mare si fondono per regalare uno spettacolo della natura. È particolarmente adatto per famiglie con bam- bini grazie agli ampi spazi verdi e al comfort delle unità abitative. Quote da 539 euro alla settimana per persona in pensione completa (www.th-resorts.com).

Una tappa nella Maremma

In Toscana spicca il resort di Francorosso (www.francorosso.it) Roccamare di Castiglione della Pescaia. Nel cuore della Maremma, propone soggiorni all’insegna del relax: il resort è molto conosciuto e apprezzato per i servizi personalizzati e la cucina prelibata, oltre all’atmosfera tipicamente mediterranea e appartata.

La vegetazione si estende attorno all’hotel e lungo i vialetti della pineta, in un’esplosione di colori e profumi. La spiaggia di Rocchette di sabbia fine dista da un massimo di 400 metri fino a soli 50 metri. Inclusi in quota un ombrellone e due lettini per camera. Wi-fi disponibile anche in camera. A giugno a partire da 133 euro al giorno a persona in mezza pensione.

Un green proprio nel centro del paese

Un’altra meta in Maremma, sempre targata Francorosso è rappresentata dal Golf Hotel di Punta Ala, un hotel molto confortevole, con ampie vetrate che aprono lo sguardo e si affacciano sullo splendido giardino e sulla meravigliosa pineta di Punta Ala. Ottimo il menù gourmet mentre il nuovo centro benessere di 800 metri quadri con una raffinata Spa, offre molti trattamenti di bellezza e massaggi. La spiaggia di sabbia si trova a 800 metri ed è raggiungibile a piedi attraverso la pineta.

Per i più pigri è disponibile un servizio di navetta gratuito. Sono compresi nella quota un ombrellone, due sdraio, un lettino e un telo mare. Il Wi-Fi è disponibile nelle aree comuni. A giugno i prezzi partono da 92 euro al giorno a persona in mezza pensione.

Adatte per un fine settimana

Nel cuore della capitale

È a due passi da piazza del Popolo quest’angolo d’incanto dove, attorno a una bella piscina, si può pranzare e cenare in un’atmosfera che è un magico mix tra l’affascinante centro di Roma e la vacanza. Qui, a Palazzo Dama, piccolo hotel di charme, Pacifico ha aperto la sua sede romana. L’oramai celebrato ristorante milanese, si presenta in versione romana con saloni liberty e il piacevolissimo giardino di una residenza aristocratica dei primi del ‘900. La cucina è quella super apprezzata di Jaime Pesaque con i suoi piatti della “nuova” cucina peruviana: tra ceviche, tiradito e cauza dai profumi esotici e sapori accattivanti. (www.wearepacifico.it)

Meta a portata di mano

Per chi voglia rimanere nel nord Italia, Lerici è raggiungibilissima dall’Emilia e da Milano. Qui l’Hotel Doria (www.doriahotels.com) è una bella struttura che ha il pregio di essere tra un uliveto e il centro di un bellissimo paese. C’è un ottimo ristorante sulla fresca terrazza, una suite favolosa con piscina e gli ospiti possono usufruire della caraibica spiaggia di Fiascherino con cui l’hotel è collegato. In giugno circa 170 euro.