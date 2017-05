Utilizzi al meglio il Money Management?

Qualche giorno fa, in un mio webinar ho parlato di Money Management, una materia che pochi vanno ad approfondire ma importantissima per chi vuole investire non solo nel mondo valutario, ma anche in quello azionario e degli indici.

Qui di seguito ti riporto il video del mio webinar.



In questo webinar, da come hai potuto vedere qui sopra, ho approfondito alcuni aspetti base del money management, ma prima di tutto ho cercato di spiegare cosa vuol dire effettivamente questa parola che molti usano ma che pochi utilizzano.

Per definizione, il money management non è nient’altro che:

Un’espressione che si riferisce alle tecniche di “gestione del denaro” mirate alla massimizzazione dei profitti e alla riduzione potenziale delle perdite. Si può pertanto definire come il complesso di regole atte alla gestione efficiente del patrimonio

Quindi partendo da questa base, sono arrivato a pensare che comunque il Money Management è formato soprattuto (ma non solo) da questi due aspetti:

Size

Gestione del Rischio

Partendo dal primo punto, molte persone che usano la piattaforma MT4 non sanno con che volume entrare, ed ecco perché spiego sempre che bisogna applicare una semplice formula, la qualche ci darà una risposta chiara e precisa.

La formula è la seguente:

SIZE (o Volume) = Rischio/10xSL

Spiegandola a parole, il rischio non è nient’altro il capitale che si vuole investire per quel determinato trade (10, 20 o 100€), diviso 10 volte lo stop loss.

Facendo un esempio pratico, se io vado a rischiare per quel trade 20€ ed ho uno stop posso di 30 pip, applicando la formula otterrò 0.06 micro lotti. Questo è la giusta size per entrare in un trade applicando un corretto money management.

Ma il rischio da cosa dipende?

Il rischio dipende soprattuto da una semplice percentuale, che avrai sentito nominare fino allo sfinimento, ovvero massimo il 2/3% del tuo capitale. Questo cosa vuol dire? Che se ho un capitale da 1000€, io andrò a investire per ogni singola posizione massimo 20 o 30€ non di più se vogliamo rispettare in pieno il money management.

Qui voglio dare un consiglio ai neofiti. Se sei alle prime armi e vuoi aprire più di una posizione, allora ti consiglio di seguire quello che c’è scritto qui di seguito:

Il mio CONSIGLIO è questo: se si vogliono aprire due o più posizioni contemporaneamente, di non superare la percentuale citata prima.

è questo: se si vogliono aprire due o più posizioni contemporaneamente, di non superare la percentuale citata prima. Esempio Pratico: apro 2 posizioni contemporaneamente, quindi ogni posizione avrà un rischio dell’1 o dell’1.5%.

Settore un giusto R/R

E infine, applicasempre un giusto rischio rendimento, nel momento in cui vai ad aprire una posizione di trading. Nel momento in cui posizioni un ordine, ricordati sempre che la distanza tra prezzo di ingresso e stop loss e la distanza tra prezzo di ingresso (lo ripeto) e take profit deve essere uguale, solo così otterrai un R/R pari a 1:1 (il minimo nel trading).

A lungo andare non avere un money management corretto ti porterà alla perdita del tuo capitale, mentre se ascolti tutti i consigli che ti ho dato, ti posso assicurare che il tuo capitale da un punto di vista del MM sarà al sicuro.