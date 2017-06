USD/JPY e Gold, opportunità all’orizzonte

Altro giorno, altra analisi e altra coppia valutaria (USD/JPY) e materia prima (Gold) da tenere sotto osservazione in questa fase di mercato. Quindi cosa aspettarsi da questi due asset?

Video Analisi

Analisi

Quest’oggi ho analizzato le seguenti materie prime e valute nella mia video analisi:

EUR/CHF

USD/JPY

EUR/CAD

GOLD

Partendo dal cambio euro franco svizzero, al momento il prezzo si trova in una fase di lateralità compresa tra gli 1.08838/1.08840 (resistenza) e gli 1.08177/1.08180 (supporto). Il trend di breve rimane ribassista, visto che la trend line tracciata a partire da fine aprile e inizio maggio sta tenendo questo cross valutario al di sotto di essa.

Gli scenari come sempre possono essere due, il primo rialzista dove il prezzo può tornare a ritestare la resistenza oppure continuare la discesa di breve termine per tornare in area 1.08180.

Su USD/JPY invece, possiamo notare come questo cross valutario stia rispettando perfettamente la trend line ribassista tracciata a partire da dicembre dell’anno scorso. Al momento il prezzo si trova sul supporto/resistenza in area 111.76/111.80 e anche in questo caso gli scenari possono essere due:

Rialzista: se rompesse il S/R citato poc’anzi e successivamente rompesse la resistenza dinamica tracciata qualche mese fa

Ribassista: se rimbalzasse sul S/R citato poc’anzi e successivamente rompesse i minimi relativi di ara 108.90 e 108/107.90

Per quanto riguarda il cambio euro dollaro canadese invece, il prezzo dopo aver rotto il supporto/resistenza in area 1.4918/1.4920 e aver toccato area 1.4730 ha cominciato il suo lento ritracciamento. Qui sarà interessante vedere se il cross valutario, dopo aver rimbalzato continuerà la sua discesa andando a ritestare i precedenti minimi relativi per poi eventualmente continuare la discesa fino in zona 1.4585, oppure rompere al rialzo il S/R citato poc’anzi per andare a recuperare in questo caso i precedenti massimi relativi.

E infine andiamo a concludere questa video analisi, con una delle materie prime più improntanti come il gold. Quest’ultimo dopo aver rotto nuovamente al ribasso il canale rialzista tracciato qualche settimana fa, al momento il prezzo sta rispettando la trend line ribassista tracciata a partire da metà maggio di quest’anno.

Visto che si sta venendo a formare anche il classico triangolo simmetrico e, visto che il prezzo attualmente si trova in area 1256.20/1256.50 dollari l’oncia, in base a dove romperà questa materia prima per prima (scusa il gioco di parole) sapremo dove vorrà andare, se al rialzo oppure al ribasso.

Quindi alla fine di tutto, il consiglio che ti dò è quello di tenere monitorato nelle prossime ore di mercato sia USD/JPY che il Gold.