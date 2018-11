Usa, salari su del 3,1% a ottobre. Trump: “numeri incredibili”

In vista delle elezioni di medio termine, il presidente Donald Trump potrà contare sul supporto degli ultimi dati relativi a salari e occupazione.

Dal Dipartimento del lavoro Usa, infatti, sono arrivati nuovi segnali di forza dall’economia e dal mercato del lavoro statunitense: ad ottobre i salari sono aumentati del 3,1% su base annua, mentre si sono aggiunti 250mila posti di lavoro. I dati sugli occupati hanno superato le attese degli economisti, attestate a +208mila unità, mentre l’incremento mensile dei salari è il più marcato dal 2009. Resta invariato, ai minimi dal 1969, il tasso di disoccupazione al 3,7%. I risultati sono stati immediatamente riportati con aperti fini elettorali dal presidente Trump, che ha parlato di “dati incredibili”:

Wow! The U.S. added 250,000 Jobs in October – and this was despite the hurricanes. Unemployment at 3.7%. Wages UP! These are incredible numbers. Keep it going, Vote Republican!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 novembre 2018