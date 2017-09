Delusione per rapporto lavoro Usa, dollaro ripiega

Gli Stati Uniti hanno creato 156 mila posti di lavoro in agosto nel settore non agricolo, meno del previsto, con il tasso di disoccupazione che si è attestato al 4,4%, in crescita dal 4,3% di luglio. Riviste al ribasso le cifre di luglio, con il governo che ha comunicato che sono stati aggiunti 189 mila posti e non 209 mila come precedentemente reso noto. Anche i dati di giugno sono stati ritoccati al ribasso a +210 mila da +231 mila posti di lavoro.

Gli economisti interpellati da MarketWatch si aspettavano una variazione positiva di 170mila posti di lavoro il mese scorso. I salari continuano a restare congelati, registrando un aumento minimo di 3 centesimi a una media di 26,39 dollari l’ora. La paga oraria è aumentata invece del 2,5% su base annuale, una percentuale invariata rispetto al mese precedente e sotto le attese che erano per un risultato di +2,6%. Le ore lavorative settimanali sono calate di 0,1 ore a 34,4 ore.

Sui mercati, i future sugli indici azionari americani sono scesi dai massimi di seduta, con i contratti sui principali listini della Borsa Usa che scambiano in progresso di circa lo 0,2% quando manca meno di un’ora all’avvio delle contrattazioni. Sul Forex il dollaro Usa paga dazio e il dollar index cede mezzo punto percentuale. L’euro si rafforza dello 0,2% circa in area $1,1930, mentre la sterlina britannica sale a 1,2986, ai massimi di tre settimane.

I tassi sui Treasuries Usa decennali sono in calo di due punti base, invertendo la tendenza e attestandosi al 2,13%. Tra le materie prime, l’oro – bene rifugio per eccellenza – invece riduce le perdite e ora cede lo 0,15%.