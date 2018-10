Usa e Arabia Saudita si scambiano minacce pesanti dopo scomparsa giornalista

Si fanno sempre più tese le relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita dopo la scomparsa di Jamal Khashoggi, giornalista saudita residente negli Stati Uniti e corrispondente del Washington Post, scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato saudita ad Istambul.

L’ipotesi al momento più accreditata è che il reporter, noto per la posizione critica nei confronti del regime di Riad, sia stato ucciso da agenti dei servizi segreti all’interno del consolato. Ipotesi rigettata con forza dal ministro dell’Interno saudita, Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz,, che ha respinto come “menzogne e accuse senza fondamento” questa ricostruzione.

Sulla questione è intanto intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha promesso “una punizione severa” se dietro la sparizione del giornalista ci fosse l’Arabia Saudita. In un’intervista al programma “60 Minutes” della Cbs, di cui è stata diffusa una anticipazione, Trump ha detto:

“Al momento loro negano e negano in maniera veemente. Potrebbero essere stati loro? Sì”.

E, pur promettendo “punizioni severe”, il presidente ha ribadito che non vuole danneggiare l’occupazione americana bloccando le vendite militari. “Ci sono altri modi per punire”, ha aggiunto, senza però fornire dettagli.

Immediata la risposta di Riad che, di fronte all’ipotesi di eventuali ritorsioni, ha diffuso un comunicato in cui dice che, nel caso in cui le venissero imposte sanzioni, risponderà con “azioni ancora più grandi”.

In un clima sempre più infuocato nelle relazioni tra i due paesi, ieri l’amministratore delegato di JP Morgan & Chas, Jamie Dimon, e il presidente Ford Motor, Bill Ford, hanno annullato i piani per partecipare a una conferenza con un gruppo di investitori sauditi in calendario a fine mese. Un annuncio che potrebbe spingere altre società statunitensi come Goldman Sachs Group, Mastercard e Bank of America Corp a riconsiderare la partecipazione all’evento.