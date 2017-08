Uragano Harvey: “$160 miliardi di danni, come Katrina e Sandy insieme”

Si fa sempre più pesante il bilancio sui danni provocati da Harvey, l’uragano che venerdì scorso si è abbattuto sul Texas. Le ultime stime diffuse ieri Joel Myers, presidente di AccuWeather, società americana di previsioni meteorologiche, evidenziano un possibile impatto economico di circa 160 miliardi di dollari. Valori che, se confermati, farebbero entrare Harvey nella storia come il disastro naturale più costoso della storia Usa.

Secondo l’esperto, Harvey, declassato a tempesta tropicale, potrebbe provocare danni paragonabili a quelli congiunti degli uragani Katrina e Sandy, avvenuti rispettivamente nel 2005 a New Orleans (Louisiana, uno Stato colpito oggi da Harvey) e nel 2012 lungo la costa orientale degli Usa.

“Parti di Houston, la quarta città più grande degli Stati Uniti, non saranno abitabili per settimane e magari per mesi a causa dei danni provocati dall’acqua, dalla muffa, dalle malattie associate ad acque sporche e da tutto quello che porta con se’ un’alluvione che capita una volta ogni mille anni”.