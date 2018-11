Uno strumento formidabile nella scelta delle azioni

Il report di oggi verte sulla presentazione di un indicatore molto molto utile nella scelta delle azioni, il Simple Fair Value. Questo indicatore, come puoi vedere in figura, è formato da due linee, una continua ed una tratteggiata.

La linea continua rappresenta il valore di dell’azione di riferimento su un determinato ciclo, quando questa entra nella fascia sell significa che siamo in una zona di minimo.

La linea tratteggiata, detta velocità indica quando l’inversione di tendenza dovrebbe avere inizio.

Come si usa nel trading?

Si individuano 3 cicli, tutti in fascia sell o buy, a quel punto quando il ciclo più breve inverte è possibile fare l’ingresso, i cicli più grandi fungono da tendenza di fondo.

Vorresti una di queste strategie GRATIS? CLICCA PER ACCEDERE AI VIDEO GRATUITI.

https://goo.gl/TB3j3V

Medio periodo FTSE MIB

Sul medio periodo il futures sull’FTSE MIB dovremmo essere nei pressi ….OMISSIS….

Vorresti una di queste strategie GRATIS? CLICCA PER ACCEDERE AI VIDEO GRATUITI.

https://goo.gl/TB3j3V

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, né raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.