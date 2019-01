Un’intera squadra di calcio per Banca Mediolanum

Sono 11 i nuovi professionisti inseriti, tra novembre e dicembre, nella rete di Family Banker guidata da Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum. Salgono così a 107 i neo

consulenti finanziari entrati nel corso del 2018, 49 dei quali provenienti da altri istituti bancari. Degli 11 ultimi professionisti acquisiti, i 7 ex bancari sono: Carmine Porco, Daniele Ercolani, Marco Cambursano, Roberto Carfì, Andrea Manente, Gianfranco Chironi e Diego Crognale.

Il team coordinato da Ugo Lombardi, regional manager della Calabria e di parte della Basilicata, si rafforza con l’ingresso di Carmine Porco, 53 anni, attivo su Cosenza. Nel settore bancario dal 1991, Porco ha maturato esperienze sempre più qualificanti, per banche territoriali, fino ad assumere, per Credito Cooperativo Mediocrati, il ruolo di Capo Zona Sud con completo coordinamento dei 9 maggiori sportelli per dimensione. Daniele Ercolani, 47 anni, operativo su Rimini, entra a far parte del gruppo guidato da Andrea Zini, regional manager della Romagna.

Bancario dal 1993, Ercolani ricopre ruoli di responsabilità per la tesoreria ed esattoria di Banca Centrale della Repubblica di San Marino e per l’ufficio private di Asset Banca. Il team capitanato da Pier Paolo Zoppi, regional manager di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, si irrobustisce con l’ingresso di Marco Cambursano, 50 anni, attivo su Torino. Cambursano inizia la sua carriera bancaria nel 1989 per Banca Sanpaolo Imi e, nei vari passaggi da un istituto all’altro, ricopre ruoli di crescente responsabilità fino a diventare, nel 2004, vice direttore della filiale di Asti e direttore di altre tre filiali per Cassa di Risparmio di Asti.

Con l’inserimento di Roberto Carfì, 50 anni, operativo su Ragusa, si rafforza il gruppo coordinato da Valter Schneck, regional manager della Sicilia. Assunto da Credito Italiano nel 1990, Carfì gestisce dapprima il portafoglio dei clienti affluent, successivamente quello degli imprenditori, fino a ricoprire il ruolo di direttore di filiale, dal 2008, anno di fusione di Credito Italiano in Unicredit. Andrea Manente, attivo su Venezia, entra nelle fila dei professionisti capitanati da Antonio Cibin, regional manager del Triveneto Est. In Banca Antonveneta dal 2001, oggi Banca Monte dei Paschi di Siena, Manente lascia il suddetto istituto come gestore premium, ruolo che ricopriva dal 2013. La squadra di banker in capo a Costante Turchi, regional manager di Lazio, Campania, Sardegna e parte della Basilicata, si irrobustisce con l’inserimento di Gianfranco Chironi, operativo su Sassari. Bancario dal 1979, negli ultimi 22 anni Chironi si occupa della gestione patrimoni per Unicredit, che lascia da consulente personal. Il gruppo di banker coordinato da Nicola Vallardi, regional manager di Marche, Abruzzo e Molise, si arricchisce con l’ingresso di Diego Crognale, operativo su Ancona. Referente cliente per Ubi Banca dal 2017, Crognale era entrato in Banca Marche nel 2007, ricoprendo diversi ruoli, ultimo dei quali è stato gestore mass market.