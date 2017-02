UniCredit: da investitori istituzionali scommesse short record

Così Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SOS Trader, commenta le recenti sessioni di Piazza Affari e di alcuni titoli nel consueto report “Buy&Sell: Cosa comprare e cosa vendere”.

“Il FtseMib disegna una white Long white che archivia la terza seduta positiva consecutiva che comunque non riesce a riportare in positivo il bilancio settimanale (-1.1%). Il mercato ha provato a riassorbire il sell off di lunedì (-2.95%) a seguito della rottura del trading range che ha ingabbiato i prezzi per diverse settimane. Le vendite che hanno interessato il settore bancario ed energetico (ovvero i 2 che pesano di più sull’indice in termini di capitalizzazione) hanno zavorrato il nostro indice che subisce anche i dubbi degli operatori sugli impatti della politica protezionistica di Trump. Operativamente siamo esposti con il 20% della liquidità sul mercato puntando su un titolo industriale sui massimi assoluti.