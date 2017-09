UniCredit Business center: direzione PMI!

La prima location della nuova iniziativa commerciale di UniCredit parte da Via Verdi di Milano.

L’obiettivo dichiarato della banca è quello di avvicinarsi all’esigenza della Piccola e media impresa con i suoi 140 Business center a livello nazionale.

Uno sforzo logistico e organizzativo volto a comprendere meglio e da vicino, l’esigenza di sviluppo imprenditoriale di quello che rappresenta il 95% dell’intero tessuto economico nazionale.

E’ una rete territoriale studiata appositamente per dedicare tempo e spazio alla clientela retail, attraverso una consulenza qualificata che concretamente sarà in grado di corrispondere alle attese dell’imprenditore, anche in vista di una concorrenza sul mercato globalizzato sempre più dinamica ed in evoluzione.

UniCredit vuole restituire una credibilità smarrita verso il sistema bancario, fortemente danneggiato negli ultimi tempi da molti istituti di credito che non hanno assolto correttamente ai propri compiti.

Dimentichiamo il passato, cominciamo daccapo invertendo taluni meccanismi che vedevano l’imprenditore andare in banca per chiedere un affidamento, erogato solo a condizione dell’acquisto di obbligazioni emesse dalla stessa banca.

Obbligazioni spesso neanche onorate per gli intervenuti disastri che conosciamo e di cui le indagini della magistratura ci confermano quotidianamente.

Oggi la musica è cambiata, dove è la banca che si presenta all’impresa, interessata a crescere e nel rispetto dei rispettivi ruoli viene tracciato il business plain per crescere, generare occupazione e produrre ricchezza.

Questo è UniCredit, questo è il futuro!