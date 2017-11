Un titolo da shortare dopo boom +176% e uno dei pochi asset sottovalutati

Dopo un rialzo del 170% da inizio anno i titoli Square iniziano a essere un investimento “molto pericoloso” secondo gli analisti. È la principale analista per l’azionario di Fort Pitt Capital a lanciare l’allarme sul gruppo di pagamenti elettronici guidato dal Ceo Jack Dorsey.

“Non l’abbiamo inserito in portafoglio e sembra un titolo molto pericoloso” da possedere al momento, ha detto Kim Forrest all’emittente CNBC, secondo la quale la crescita dei prezzi in Borsa ha vita breve e la fase rialzista potrebbe essere giunta al culmine, “specialmente in rapporto al fatturato”.