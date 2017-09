Ultimo giorno di versione integrale dei grafici, da non perdere.

Avvicinandomi hai mercati finanziari ho subito avuto una grande passione per l’analisi ciclica, ed in relazione adessa come naturale conseguenza ho improntato i miei metodi operativi sempre su modello ciclico.

D’altro canto è facile capire che un investitore istituzionale “Deve” pianificare la temporalità dei suoi investimenti in relazione ad una serie di fattori: quantità di capitali, strumenti acquistati o venduti, situazione del mercato, ecc…

In conseguenza dell’ingresso di questi capitali sul mercato gli andamenti dei prezzi vengono modificati, nascono così i cicli di borsa una naturale conseguenza del comportamento degli operatori.

La logica di questo semplice ragionamento è stato il motivo per cui ho voluto indirizzarmi nell’approfondire la ricerca dell’ananlisi ciclica spingendomi fino allo sviluppo di strumenti per il trading e gli investimenti.

Per quanto concerne il trading credo di aver apportato un contributo importante a teorie cicliche, di cui i cui più grandi padri sono stati gli ingegnieri : J.M. Hurst e G. Migliorino.

Il mio contributo è stato, oltre ad un approfondimento delle teorie e ad un ampliamento delle possibili appliazioni, mirato all’ importazione e lo sviluppo di una grande quantità di strumenti ciclici nel mondo delle piattaforme di trading e sul Web.

Uno dei prodotti più conosciuti ed il più rappresentativo di queste teorie è l’indicatore di ciclo. E’ facile vedere come con un semplice abbinamento alle Heikin-Ashi possa essere di estrema utilità a livello operativo nel Trading, nel grafico un esempio con il cross EUR-ZAR.

Passando al monitoraggio dei mercati Americani, mancanti nel report di ieri, vorrei focalizzare l’attenzione sull’S&P500 che sembra molto vicino alla svolta.

Svolta che dovrebbe avvenire con una prima discesa repentina e decisa, successivamente come primo target i prezzi dovrebbero arrivare alla trend line di lungo periodo.

Ovviamente sarà da monitorare il ciclo Mensile per un adeguato Timing, le motivazione le ho delineate già ieri.

L’indicatore di ciclo sembra vicinissimo alla svolta, possibile ingresso ad inversione indicaore , con Heikin-Ashi ribassista, incremento alla rottura del supporto e poi della trend.

Ovviamente queste indicazioni le do partendo dal presupposto che il lettore non abbia strumenti ciclici per migliorare il Timing.

Per quanto concerne il Dowjones la svolta sembrerebbe più lontana , il che stride perché normalmente i mercati vanno in uguale tendenza, magari con intensità diverse ma salgono o scendono assieme.

Quindi evidentemente una delle due previsioni facilmente potrebbe non essere corretta, ad ogni modo anche su questo mercato andremo sul ciclo Mensile.

Nel caso specifico l’indicatore è ancora molto rialzista , pertanto dovrebbe mancare ancora salita prima dell’inzio della svolta.

Ad ogni modo monitoreremo ogni giorno questi due mercati , più i principali mercati Europei visti nei report scorsi.

